Pedro Naressi avalia campanha do Ceará, meta na Série A e Flamengo: “é o time a ser batido”

O Ceará busca superar a campanha na Série A de 2020 e retomar uma vaga em um torneio como a Copa Sul-Americana. A meta para a atual temporada foi revelada pelo volante Pedro Naressi, em coletiva nesta quarta-feira (18).

“O nosso foco é ser melhor que o ano passado. A gente atingiu a Sul-Americana no ano passado, então temos que fazer história e melhorar a campanha do Ceará. A Sul-Americana está na primeira página da tabela, mas vamos lutar por mais", afirmou.

Após 16 rodadas, a equipe soma 23 pontos e ocupa a 8ª posição. Na atual edição do Brasileirão, atingiu recorde de jogos invictos do futebol nordestino com 11 partidas consecutivas. Naressi ressaltou que o Vovô fez história na Série A pela força da defesa.

“A gente fez história, nunca o Ceará tinha conseguido ficar 11 jogos invictos, e levamos em consideração o número de jogos que a gente ficou sem tomar gol. Todo mundo fala que ataque resolve jogo, mas defesa é campeonato, ficamos na parte alta da tabela”, explicou.

Flamengo pela frente

O próximo compromisso alvinegro é o Flamengo, pela 17ª rodada da Série A. Naressi pediu uma partida perfeita do Ceará para conseguir os três pontos na tabela de classificação.

Legenda: Em 2020, o Ceará venceu o Flamengo no Maracanã e na Arena Castelão Foto: Fausto Filho / CSC

"A gente tem mais uma semana cheia para trabalhar e sabe que o Flamengo é o time a ser batido nos últimos dois anos, que foi campeão, então é um jogo muito difícil. Temos que ser perfeitos e não errar, dar brecha, para eles chegarem no nosso gol, para assim conquistar os três pontos", analisou.

Em 2020, o Vovô venceu os dois jogos contra o adversário no Brasileirão. A bola rola no domingo (22), às 16h, na Arena Castelão.