Ceará tem melhor pontuação, mas mesmo número de gols e vitórias da Série A de 2020; veja comparativo

O Ceará faz uma campanha consistente na Série A do Brasileiro de 2021. Com o objetivo interno de superar o desempenho no Brasileirão de 2020, o time ostenta uma melhor pontuação após 16 rodadas, com o mesmo número de gols e uma defesa mais sólida na atual edição.

No paralelo com o próprio rendimento, o Vovô, hoje, tem quatro pontos a mais que no último ano. O time está na 8ª posição, com 23, enquanto estava em 13º, com 19, no mesmo recorte passado.

CAMPANHA DO CEARÁ NA SÉRIE A 2020 - 2021:

Jogos: 16 x 16

Vitórias: 5 x 5

Empates: 4 x 8

Derrotas: 7 x 3

Aproveitamento: 39,6% x 47,9%

Gols marcados: 18 x 18

Gols sofridos: 22 x 16

O total de vitórias é o mesmo (5), a diferença reside nos empates obtidos: 8 x 4. A sequência de 11 rodadas de invencibilidade na elite permitiu margem de diferença para a zona de rebaixamento e a competitividade para se manter na primeira página da tabela.

Em contrapartida, o Alvinegro de Porangabuçu é o clube com mais igualdades no placar na Série A. Com dificuldade na criação, a equipe consegue sustentar o marcador, mas nem sempre supera a defesa adversária. No fim, deixa a sensação de que poderia ter resultado ainda melhor.

Estrelas do elenco

Os desafios seguem sob o mesmo comando: Guto Ferreira. Se aumentou o número de jogadores no elenco, ainda aguarda um maior brilho dos reforços e de Vina, principal astro de 2020.

Legenda: As mudanças no time considerado titular do Ceará entre 2020 e 2021 Foto: reprodução / Lineup

As lesões, o excesso de jogos e as punições atrapalharam uma sequência mais positiva, no entanto, o grupo segue em dívida pelo investimento realizado da gestão. Em 2021, os principais nomes nasceram de coadjuvantes do plantel, como o zagueiro Lacerda e o atacante Rick.

Artilheiros do Ceará na Série A:

Rick: 4

Cléber: 2

Gabriel Lacerda: 2

Jorginho: 2

Lima: 2

Jael: 1

Kelvyn: 1

Vina: 1

Wendson: 1

Resta muito tempo para mostrar serviço, a aspiração no Brasileirão é árdua. Mas há uma unanimidade: dos reforços, o zagueiro Messias se consolida como o grande destaque.