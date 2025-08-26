Diário do Nordeste
Sob orientação do Centro de Saúde, Ceará foca na preparação para o duelo contra o Juventude

Equipes se enfrentam no sábado, pelo Brasileirão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Jogada
Legenda: André Martins, coordenador do CESP.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará iniciou a preparação para o jogo diante do Juventude, pelo Brasileiro. Após três partidas em oito dias, a semana livre será importante para a melhoria física do grupo comandado por Léo Condé. Nesta terça-feira (26), os atletas iniciaram as atividades. 

"Esse período nos permite preparar o elenco de forma global antes da fase mais decisiva da competição, quando o calendário ficará mais apertado e os jogos em menor espaço de tempo tendem a potencializar riscos que já se acumulam ao longo da temporada", afirmou André Martins, coordenador do Centro de Saúde e Performance (CESP). 

O objetivo é focar no fortalecimento do elenco, ouvir as queixas dos atletas, monitorar as cargas de treinos e focar na suplementação para o restante da temporada. Por isso, o CESP realiza um trabalho integrado, com oito setores. Além do setor médico, estão fisioterapia, fisiologia, odontologia, preparação física, psicologia, serviço social e nutrição. 

"Esse trabalho integrado é o que garante que a equipe esteja pronta para competir em alto nível no momento decisivo da temporada", completou André Martins. 

O Alvinegro volta a campo no sábado (30), quando enfrenta o Juventude a partir das 16h (de Brasília). A equipe está em décimo na tabela, com 26 pontos somados.

