Dos próximos 7 jogos do Ceará, cinco serão contra equipes da parte debaixo da tabela; veja rivais

Alvinegro terá sequência favorável para encaminhar permanência

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:30)
Jogada
Legenda: O Ceará enfrentará 5 equipes que lutam pra não cair nas próximas 7 rodadas
Foto: KID JUNIOR / SVM
Dos próximos 7 jogos do Ceará, 5 serão contra adversários da parte debaixo da tabela, ameaçados de rebaixamento.
 
O Vovô enfrentará Juventude (18º com 18), Vasco (16º com 19), Vitória (17º com 19), Santos (15º com 21) e Sport (20º com 10). Os outros dois adversários estão no G6: Bahia (4º com 36) e Sâo Paulo (6º com 32).
 

Veja sequência de jogos

 
(Casa) Juventude - 22ª rodada
(Fora) Vasco - 23ª rodada
(Casa)  Bahia - 24º rodada
(Fora)  São Paulo - 25º rodada
(Fora) Vitória - 26ª rodada
(Casa) Santos - 27ª rodada
(Fora) Sport - 28ª rodada
 

Como foi no turno?

 
No turno o Ceará somou 11 pontos contra os mesmos adversários. Venceu Vasco (2x1 no Castelão), Vitória (1x0 no PV), Sport (2x0 no Castelão), empatou com o São Paulo (1x1 no Castelão) e Santos (Allianz Parque em 0x0), e perdeu para Juventude (2x1 no Alfredo Jaconi) e Bahia (1x0 na Fonte Nova).
 
Para efeito de curiosidade, se repetir mesma pontuação - o Vovô tem 26 pontos - chegará a 37 e encaminhará a permanência na Série A. Faltariam apenas 8 pontos em 11 jogos - contando o atrasado contra o Fluminense - para o Alvinegro garantir sua permanência.
