Ceará faz sua melhor campanha na era dos pontos corridos na Série A do Brasileirão

O Ceará registra atualmente a sua melhor campanha na história dos pontos corridos da Série A do Brasileirão. Depois de 20 jogos disputados, o Vozão soma 26 pontos, estando atualmente na décima colocação na tabela de classificação.

Após 20 partidas, a campanha supera as temporadas de 2010, 2011 e 2020, quando o Vovô somou 25 pontos nas 20 primeiras partidas. Portanto, sob o comando de Léo Condé, o Ceará tem o seu melhor início de Brasileirão e busca confirmar a permanência na elite.

PONTUAÇÕES DO CEARÁ APÓS 20 JOGOS NA SÉRIE A

2010: 25 pontos

2011: 25 pontos

2018: 17 pontos

2019: 22 pontos

2020: 25 pontos

2021: 24 pontos

2022: 24 pontos

2025: 26 pontos

Considerando a média histórica para escapar do rebaixamento, de 45 pontos, o Ceará precisaria somar mais 19 pontos nas 18 partidas que lhe restam na competição (o que seria alcançado, por exemplo, com seis vitórias e um empate).

O Vovô volta a campo no próximo sábado (23), às 16h (horário de Brasília), quando recebe o Juventude na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. O Ceará ainda tem um jogo atrasado, contra o Fluminense.