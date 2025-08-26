Diário do Nordeste
Ceará faz sua melhor campanha na era dos pontos corridos na Série A do Brasileirão

Depois de 20 rodadas, Vozão tem o seu melhor desempenho na Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro Raul em Ceará x Grêmio no Brasileirão 2025
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará registra atualmente a sua melhor campanha na história dos pontos corridos da Série A do Brasileirão. Depois de 20 jogos disputados, o Vozão soma 26 pontos, estando atualmente na décima colocação na tabela de classificação.

Após 20 partidas, a campanha supera as temporadas de 2010, 2011 e 2020, quando o Vovô somou 25 pontos nas 20 primeiras partidas. Portanto, sob o comando de Léo Condé, o Ceará tem o seu melhor início de Brasileirão e busca confirmar a permanência na elite.

PONTUAÇÕES DO CEARÁ APÓS 20 JOGOS NA SÉRIE A

  • 2010: 25 pontos
  • 2011: 25 pontos
  • 2018: 17 pontos
  • 2019: 22 pontos
  • 2020: 25 pontos
  • 2021: 24 pontos
  • 2022: 24 pontos
  • 2025: 26 pontos

Considerando a média histórica para escapar do rebaixamento, de 45 pontos, o Ceará precisaria somar mais 19 pontos nas 18 partidas que lhe restam na competição (o que seria alcançado, por exemplo, com seis vitórias e um empate).

O Vovô volta a campo no próximo sábado (23), às 16h (horário de Brasília), quando recebe o Juventude na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. O Ceará ainda tem um jogo atrasado, contra o Fluminense.

