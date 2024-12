Ceará se aproxima de acerto com o atacante Fernandinho, destaque do Mirassol

O Ceará tem acerto encaminhado com o atacante Fernandinho, destaque do Mirassol na temporada 2024. O Diário do Nordeste confirmou que o jogador de 27 anos deve realmente defender o Ceará na próxima temporada, em 2025.

De acordo com informações publicadas pelo ge, o vínculo entre Ceará e Fernandinho deverá ser definitivo, válido por duas temporadas, até o final de 2026.

Maranhense e formado nas categorias de base do Sampaio Corrêa, Fernandinho ganhou destaque nas últimas duas temporadas, com a camisa do Mirassol.

Em 2023, foram 43 partidas, dois gols e duas assistências. Já na temporada 2024, quando o Mirassol conquistou o acesso à Série A, foram 45 jogos, cinco gols e cinco assistências.