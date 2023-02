Ceará propõe Clássico-Rei com duas torcidas e aguarda decisão da SSPDS; veja detalhes

A diretoria do Ceará realizou uma proposta para realizar o primeiro Clássico-Rei de 2023 com a presença de público: dividir entre 60% para os alvinegros e 40% para a torcida do Fortaleza no estádio Presidente Vargas (PV). A sugestão ocorreu em reunião nesta terça-feira (31), na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), com todos os principais participantes do evento envolvidos.

A indicação ocorre após o Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), com aval da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), determinar que o duelo seja com torcida única. O jogo está marcado para a próxima terça (7), às 21h35, no Estadual.

Legenda: O PV foi reformado em 2022, com investimento de R$ 2 milhões no gramado de jogo Foto: Fabiane de Paula / SVM

“Prefiro jogar o clássico com duas torcidas, até pelo momento do clube e para desconstruir isso. Construímos esse plano. O dono do evento não participou da decisão”, afirmou Veridiano Pinheiro, diretor de promoções e atividades sociais do Ceará. Em campo, o Vovô é o mandante do confronto.

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, também ponderou a favor da liberação. “Se não podemos garantir segurança em um evento de 15 mil pessoas, por que temos carnaval e outros eventos na cidade? Para mim, isso é ser derrotado antes de começar o jogo, não poder ter as duas torcidas com 15 mil pessoas. Se fosse torcida única do Fortaleza, o Fortaleza não aceitaria. O torcedor não vai ficar em casa, vai ser pior apenas para o evento”, disse o mandatário.

A sugestão será avaliada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). Uma nova reunião para definir a situação do público do Clássico-Rei está marcada para quinta-feira (2).