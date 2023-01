Após recomendação de torcida única do MP-CE, reunião discute plano de segurança para Clássico-Rei

O Ministério Público (MP-CE), por meio do Nudtor (Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor), solicitou que o Clássico-Rei do estadual ocorra com torcida única por questões de segurança. O comunicado traz determinação da Secretaria de Segurança Pública (SSPDS). Ceará e Fortaleza vão se reunir com os órgãos responsáveis para discutir o plano de operação de jogo que será apresentado na tarde desta terça-feira (31), na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF).

O Estádio Presidente Vargas receberá o duelo marcado para o dia 7 de fevereiro, próxima terça-feira. Tanto Fortaleza quanto Ceará mandarão representantes para este encontro. Além dos clubes, a Federação Cearense do Futebol, o Ministério Público, as Polícias Militar e Civil, AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania) , AGEFIS e o Corpo de Bombeiros vão participar do encontro.

O Tricolor e o Alvinegro devem se manifestar sobre o assunto somente após a reunião. A SSPDS, responsável pela segurança do evento, informa se poderá ou não garantir o resguardo de todos os envolvidos no certame. Caso a pasta conclua a impossibilidade de garantir a proteção, o clássico poderá ser com torcida única.

ENTENDA

A recomendação do MP é para que haja torcida única, além da redução da capacidade de público, reduzindo de 20 para 15 mil torcedores. O Ceará é o mandante da partida. Logo, teria direito a 100% de torcedores alvinegros no local. O intuito do MP-CE, responsável pelo plano de segurança dos jogos de futebol no Ceará, é evitar confrontos entre as torcidas, que têm rivalidade histórica.

A FCF entende que seguindo o plano de jogo é possível que haja presença de tricolores e alvinegros no primeiro Clássico-Rei do ano.