Novos atacantes do Ceará contratados para 2023 já marcaram gols na temporada; veja artilharia

A vitória do Ceará contra o Maracanã no sábado (28) pelo Campeonato Cearense coroou o atacante Janderson. O camisa 77 balançou as redes pela primeira vez pela equipe cearense. Com isso, todos os reforços de ataque do Alvinegro de Porangabuçu marcaram em 2023.

A equipe de Gustavo Morínigo disputou quatro partidas na temporada, com três vitórias e uma derrota. Durante o período, marcou 11 gols, com o atacante Vitor Gabriel e os meio-campistas Jean Carlos e Guilherme Castilho liderando a artilharia, com dois tentos.

Para as disputas da temporada, o Ceará contratou três atletas para o setor ofensivo: Janderson, Luvannor e Vitor Gabriel. Os jogadores se juntaram a Caio Rafael, Erick e Leandro Carvalho. Destes, apenas Caio Rafael e Leandro Carvalho não marcaram pelo time alvinegro em 2023.

Veja artilharia do Ceará em 2023

Vitor Gabriel [ATA] - 2 gols Jean Carlos [MEI] - 2 gols Guilherme Castilho [MEI] - 2 gols Tiago Pagnussat [ZAG] - 1 gol Luiz Otávio [ZAG] - 1 gol Erick [ATA] - 1 gol Luvannor [ATA] - 1 gol Janderson [ATA] - 1 gol