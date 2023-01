Ceará vence Maracanã de virada por 2 a 1 no Estádio Presidente Vargas

O Ceará venceu o Maracanã neste sábado (28) por 2 a 1, de virada, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Igor abriu o marcador para o Azulão, enquanto Janderson e Jean Carlos viraram para o Alvinegro de Porangabuçu.

Com o resultado, a equipe de Gustavo Morínigo mantém o 100% de aproveitamento no Estadual. O Alvinegro de Porangabuçu lidera o grupo A, com nove pontos.

A equipe alvinegra volta a campo na terça-feira (31), às 20h (horário de Brasília), contra o Ferroviário, no Estádio Elzir Cabral.

O jogo

A equipe de Gustavo Moríngio iniciou o confronto buscando as jogadas laterais, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio da equipe visitante. Os duelos físicos do Maracanã no meio-campo neutralizaram os armadores do Ceará, como Vina e Guilherme Castilho, que pouco conseguiram acrescer ao time na etapa inicial.

O Maracanã, por sua vez, em postura reativa, buscava agredir o Ceará nos erros do adversário e nos arremates de fora da área. Hudson, aos 10 minutos, parou em defesa de Richard. O atacante também teve oportunidade pelo lado esquerdo do campo, mas arrematou para fora, assim como Zé Augusto.

Na etapa final, a equipe de Júnior Cearense voltou com postura agressiva. Desde os minutos iniciais, Patuta e Dindê (2x) arriscaram de fora da área, mas não conseguiram abrir o marcador.

Igor, por sua vez, aos 11 minutos do 2° tempo, recebeu na área, após cobrança de escanteio, e finalizou cruzado para superar o goleiro Richard e abrir o marcador para o Maracanã no Estádio Presidente Vargas.

Após o gol, a equipe alvinegra tomou conta das ações a partida. Vitor Gabriel tentou duas vezes, após cruzamentos na área, mas não conseguiu direcionar o cabeceio. Erick, aos 30 minutos, teve a oportunidade de igualar o marcador, ao receber de Arthur Rezende na área, mas finalizou por cima do gol de Rayr.

Aos 35 minutos, Janderson recebeu de Jean Carlos, finalizou rasteiro e igualou o marcador no PV.

No minuto seguinte, aos 36, foi a vez de Jean Carlos balançar as redes de Rayr, após receber passe de Vitor Gabriel e finalizar encobrindo o goleiro do Maracanã.

ESCALAÇÕES

Ceará | Richard; Igor, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves (Arthur Rezende), Richardson e Guilherme Castilho (Erick); Janderson, Vina (Jean Carlos) e Luvannor (Vitor Gabriel). Técnico: Gustavo Morínigo.

Maracanã | Rayr; Zé Augusto, Igor, Guilherme e Talys; Michel, Dindê, Patuta e Renezinho; Romarinho e Hudson. Técnico: Júnior Cearense.

CEARÁ X MARACANÃ | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 27/01/23 (sábado)

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Léo Simão

Assistentes: Arnaldo Souza e Ana Carolina Souza

Quarto árbitro: Wladyerisson Oliveira