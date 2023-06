Ceará prepara oferta 'de Série A' para renovar com o atacante Erick

O Ceará vai apresentar uma oferta de renovação robusta ao atacante Erick. A diretoria tem certa pressa em estender o vínculo com o jogador, que poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. O atual contrato do jogador com o Vovô vai até dezembro.

A ideia da direção alvinegra é renovar com o jogador por um período longo, de pelo menos dois anos, e exercer uma valorização salarial importante. Alguns detalhes ainda são discutidos com o staff do jogador, que dá prioridade ao Ceará no mercado.

O Diário do Nordeste apurou que a proposta a ser oferecida é considerada um “contrato de Série A”, principalmente porque a diretoria alvinegra acredita no acesso à divisão principal do futebol brasilerio em 2024.

Os diálogos têm agradado as partes. Internamente, Erick já sinalizou a vontade de permanecer no Ceará e tem como meta voltar a jogar pelo clube na Série A do Brasileiro.

Artilheiro do Vovô na temporada 2023, com 12 gols, Erick é titular absoluto do alvinegro e por ter apenas 25 anos é visto como um jogador que pode oferecer, além do retorno técnico, um retorno financeiro no futuro.