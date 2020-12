Ceará pode sonhar com Libertadores? Veja o que o clube precisa fazer e quem secar

A ótima campanha do Ceará na Série A do Brasileiro o credencia a sonhar com uma vaga na Libertadores, que seria um feito inédito na história do clube. Em 10º com 36 pontos e com 11 rodadas ainda a disputar, as possibilidades de classificação do Vovô são reais e podem variar em caso de vagas para quem terminar a Série A no G-7 ou até no G-8.

Desde a temporada de 2016, o Brasileirão passou a distribuir seis vagas para a Libertadores. As quatro melhores equipes da competição entram direto na fase de grupos do torneio continental, enquanto o quinto e o sexto colocados garantem vaga na fase preliminar. Mas vagas extras na Pré-Libertadores geralmente são abertas após as definições de Copa do Brasil, se um clube brasileiro ganhar a Libertadores e a Sul-Americana do ano anterior.

O que precisa acontecer para as chances aumentarem?

Palmeiras ou Grêmio permanecerem entre seis primeiros

Santos ou Palmeiras vencerem a Libertadores

Ceará ultrapassar dois dos três clubes à frente: Fluminense, Santos e Corinthians na Série A

Ceará não ser ultrapassado por Athletico/PR, Atlético/GO ou outro clube mais distante

E este ano, a vaga para o G-7 estará garantida caso o campeão da Copa do Brasil, que será Grêmio ou Palmeiras, se mantiver acima da tabela. Hoje o Grêmio é o 5º colocado com 45 pontos, enquanto o Palmeiras é o 6º com 44. Se isso acontecer, o 7º colocado da Série A terá vaga garantida na Pré-Libertadores, posição que hoje é do Fluminense, com 40 pontos.

Assim, o Vovô precisaria ultrapassar o time carioca, que tem 4 pontos a mais. Mas como o Vovô é o 10º, também precisa ultrapassar Santos (8º) e Corinthians (9º), ambos com 39, e portanto, com 3 pontos a mais.

Olhando para os clubes que estão abaixo do Vovô na tabela, dois perseguem mais ferrenhamente: o Athletico/PR, 11º e o Atlético/GO, 12º, ambos com 34 pontos, com o Alvinegro tendo que monitorá-los e manter a vantagem para eles.

G-8?

Além do G-7, outra possibilidade para o Vovô pode se abrir caso um time brasileiro ganhe a Libertadores. Hoje, Santos e Palmeiras estão vivos na competição e fazem as semifinais contra Boca Juniors e River Plate, respectivamente. Caso ambos cheguem na final, o mesmo cenário da Copa do Brasil se desenha. Se o Santos for campeão e se mantém à frente do Vovô na tabela, o clube cearense precisará ultrapassar apenas Fluminense e Corinthians. Se o Verdão for campeão e mantiver sua colocação acima na tabela, a vaga para o 8º colocado se abre, com o Vovô precisando ultrapassar hoje apenas Santos e Corinthians.