Ceará planeja três reforços até o fim da janela de transferência, afirma Lucas Drubscky

Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, participou ao vivo do programa Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (1°). O dirigente alvinegro falou sobre o mercado da bola do Vovô, com reforços e sondagens de outros clubes por jogadores do plantel do Vovô. Além disso, também falou da expectativa do clube e da condição do elenco em relação à volta dos jogos.

O executivo falou, sem citar nome de jogadores e das posições dos possíveis reforços, que o que a torcida enxerga como necessidade, a diretoria também enxerga e que devem trabalhar para trazer até três reforços.

A gente até para preservar é ruim falar a posição que nós estamos buscando. Eu falo que nós estamos buscando de duas a três posições. Muitas vezes o que a torcida, o que a mídia enxerga, a gente também enxerga, né? A gente não tá, às vezes a gente vê muita coisa. Claro que a gente vê e a gente vai agir em cima daquilo que a gente vê também, que muitas vezes casa com que a torcida quer, com os anseios da torcida. Então, eu prefiro não não ficar pautando que vamos atrás dessa posição A, B e C, porque daqui a pouco isso se torna uma palavra que eu falo aqui, vira o objeto de cobrança para cima do clube. Lucas Drubscky Executivo de Futebol do Ceará

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

* Sob supervisão de João Bandeira Neto