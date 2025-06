Fortaleza x Ceará pela Série A será dia 13 de julho; veja tabela detalhada

O Clássico-Rei já tem data marcada para acontecer na Série A. Fortaleza e Ceará vão se enfrentar no dia 13 de julho, às 20h30, na Arena Castelão. O jogo marcará a volta dos times ao campeonato após a parada para o Mundial de Clubes da FIFA. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta segunda-feira, a tabela desmembrada dos jogos do Brasileirão das rodadas 13 a 18. As partidas da 13ª serão realizadas a partir da segunda semana do mês de julho, nos dias 12 a 14, com quatro ainda a definir.

13ª rodada

Sábado – 12/07

16h30 - Internacional x Vitória, no Beira-Rio

21h - Bahia x Atlético-MG, na Arena Fonte Nova

Domingo - 13/7

19h - Corinthians x Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena

20h30 - Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão

20h30 - Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão

Segunda - 14/7

20h - Juventude x Sport, no Alfredo Jaconi



Ainda se definição para os clubes que estão disputando o Mundial de Clubes:

Flamengo x São Paulo, no Maracanã

Vasco x Botafogo, no Mané Garrincha

Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro

Mirassol x Fluminense, no Maião

14ª rodada