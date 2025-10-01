Diário do Nordeste
Ceará percorre quase 5 mil quilômetros em cinco dias durante maratona de jogos

O Vovô disputa três partidas em um intervalo de sete dias, sendo dois fora de casa

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:13)
Jogada
Legenda: Ceará percorre quase 5 mil quilômetros em cinco dias durante maratona de jogos
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará está em meio a uma verdadeira maratona de partidas na Série A do Brasileirão 2025. O Vovô disputa três partidas em um intervalo de sete dias, sendo dois desses jogos fora de casa, envolvendo deslocamentos entre diferentes estados do Brasil. Serão quase 5 mil quilômetros em viagens da delegação alvinegra em cinco dias.

No domingo (27), o time viajou para São Paulo (SP), onde venceu o São Paulo na última segunda-feira (28), no estádio Morumbis. Da capital paulista, o elenco do Vovô seguiu direto para Salvador (BA), onde enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (2).

  • Fortaleza > São Paulo: 2.370,08 km
  • São Paulo > Salvador: 1.454,73 km
  • Salvador > Fortaleza: 1.028,78 km
  • TOTAL: 4.853,59 km

Após retornar de Salvador para Fortaleza, o clube terá apenas dois dias de preparação, já que no domingo (5), enfrenta o Santos na Arena Castelão. Ao todo, serão três jogos em sete dias, com 4.853 quilômetros percorridos, aproximadamente.

O Ceará ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela de classificação da Série A do Brasileirão 2025. A equipe do técnico Léo Condé soma 31 pontos em 24 rodadas.

