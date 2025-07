Ceará oficializa venda de Ramon Menezes ao Sport por R$ 1 milhão

A rescisão contratual do zagueiro Ramon Menezes com o Ceará foi publicada nesta sexta-feira (18) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O defensor já aparece registrado com a camisa do Sport, seu novo clube. Na negociação, o Alvinegro garantiu uma compensação financeira de R$ 1 milhão pela liberação em definitivo do jogador. O valor será pago em quatro parcelas ao Atlético-GO, assumindo débitos pendentes do Ceará junto ao clube goiano.

Ramon havia sido contratado no início de 2024 e possuía vínculo com o Ceará até o fim de 2025. No entanto, com pouca minutagem na atual temporada, o clube optou por acertar sua saída. O zagueiro disputou 35 partidas com a camisa alvinegra, nove delas em 2025, e marcou três gols. Durante sua passagem, foi um dos capitães do time nas campanhas vitoriosas do bicampeonato estadual e no retorno à elite do futebol brasileiro.

“O Ceará SC informa a negociação do zagueiro Ramon Menezes com o Sport. Acerto para uma transferência definitiva do atleta mediante compensação financeira de R$ 1.000.000 (um milhão de reais)”, comunicou o clube em nota oficial.

O Ceará agradeceu publicamente ao atleta pela dedicação e liderança demonstradas em campo: “Desejando muito êxito nos próximos passos de sua trajetória, o Ceará agradece imensamente pela entrega de Ramon em prol dos objetivos alvinegros. A liderança e a qualidade do atleta foram fundamentais para as conquistas durante o período em que defendeu o Time do Povo”.