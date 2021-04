Ceará não terá Guto Ferreira e elenco principal para jogos do Campeonato Cearense

O adiamento do Campeonato Cearense, que já dura um mês e sem ainda uma perspectiva de retorno, mudará o planejamento do Ceará. O clube definiu que jogará o Estadual com uma equipe Sub-23 e com uma comissão técnica diferente.

Ou seja, o torcedor alvinegro poderá ver em campo no certame local um equipe muito próxima a que venceu o Campenato Brasileiro de Aspirantes e sem Guto Ferreira no comando, que estará com foco nas competições prioritárias, como Série A, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O presidente do clube, Robinson de Castro explicou a escolha.

Robinson de Castro Presidente do Ceará "O calendário está estrangulado. Se o Campeonato Cearense recomeçasse agora estariam ruim, daqui 15 dias também, daqui um mês então. Até porque daqui a pouco tem a Série A e a Copa do Brasil. Vai jogar o Sub-23 e alguns jogadores menos utilizados ou que precisam ganhar ritmo. E será outra comissão técnica. Não será o Guto".

Maratona

A escolha alvinegra se justifica pela maratona de jogos na qual o Ceará terá a partir do dia 18. O clube poderá jogar 11 jogos em 42 dias, média de um jogo a cada 3,8 dias, entre fases finais da Copa do Nordeste e 1ª Fase da Copa Sul-Americana, consideradas prioridades do Vovô.

Na Copa do Nordeste, o Vozão foi líder invicto do Grupo A com 16 pontos e jogará contra o Sampaio Corrêa no Castelão, em jogo único pelas quartas de finais. Já no dia 21, estreia na Copa Sul-Americana diante do Jorge Wilstermann, ambos no Castelão.

Ganhar tudo

Em seguida, o mandatário alvinegro destacou que o planejamento de ganhar o título estadual está mantido.

"Queremos ser campeões das três competições. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana. Nosso planejamento é para ganhar tudo".

O Ceará jogou apenas uma partida no Campeonato Cearense e perdeu para o Ferroviário por 2 a 1, em jogo válido pela 1ª rodada da 2ª Fase. Ainda serão disputadas 6 rodadas da 2ª Fase, além da semifinal e final em jogo único.