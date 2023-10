Ceará não perde em casa para o Sport desde 2004; veja retrospecto

Nesta sexta-feira (27), o Ceará enfrenta o Sport, na Arena Castelão, às 19h, pela 34ª rodada da Série B de 2023. Para o duelo diante dos pernambucanos, o Vovô se apega a um dado positivo na luta por uma vitória. O Alvinegro de Porangabuçu não perde como mandante para o rival desde 2004.

Ao todo, foram 10 partidas com seis vitórias e quatro empates no período. O Ceará balançou as redes 17 vezes e sofreu apenas nove gols. A última derrota alvinegra aconteceu em 2004, quando o Sport venceu por 2 a 1, na primeira fase da Série B.

TEMPORADA ATUAL

Na atual temporada, os dois clubes já se enfrentaram na capital cearense em duas oportunidades. Ambas as partidas foram válidas pela Copa do Nordeste e terminaram com resultado positivo para o Vovô.

Na fase inicial do torneio, jogando no PV, o Ceará venceu por 3 a 2. Já a segunda partida foi o duelo de ida da final e, mais uma vez, o Vovô venceu. O placar de 2 a 1 foi extremamente importante para a conquista do tricampeonato regional no jogo de volta.

Porém, o terceiro duelo do ano na capital cearense é cercado por um contexto diferente. Há seis jogos sem vencer na Série B, o Vozão não tem mais chances de acesso e vai enfrentar um rival que segue lutando para garantir o seu retorno à Série A do Brasileirão.

VEJA JOGOS:

Ceará 2 x 2 Sport - Série B de 2006

Ceará 4 x 1 Sport - Série B de 2013

Ceará 1 x 1 Sport - Copa do Nordeste 2014 (final)

Ceará 1 x 0 Sport - Série A de 2018

Ceará 2 x 1 Sport - Copa do Nordeste 2020 (fase de grupos)

Ceará 0 x 0 Sport - Série A de 2020

Ceará 2 x 1 Sport - Série A de 2021

Ceará 0 x 0 Sport - Copa do Nordeste 2022 (fase de grupos)

Ceará 3 x 2 Sport - Copa do Nordeste 2023 (fase de grupos)

Ceará 2 x 1 Sport - Copa do Nordeste 2023 (final)