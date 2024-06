Ceará libera check-in para duelo contra o Sport pela Série B; veja horário de cada plano

O Ceará liberou nesta sexta-feira (14), o check-in para o duelo contra o Sport, jogo válido pela 11ª rodada da Série B. A partida será no dia 20, às 21h30, na Arena Castelão.

Para o confronto, os check-ins já estão disponíveis para dois planos e seguirão com os demais até três horas antes do início da partida. Os check-ins devem ser feitos mediante acesso no site sociovozao.com. Os torcedores precisam ficar atentos aos horários de cada plano.

VEJA HORÁRIOS DE CADA PLANO:

SEXTA-FEIRA (14):

12h - Vovô de Ouro

18h - Mais Querido

NO SÁBADO (15)

Campeão da Popularidade

NA SEGUNDA-FEIRA (17)

Time do Povo e Consulado Alvinegro

Cronograma de Check-in para Ceará x Sport! ✅🏁



Sócio Vozão, marque sua presença em mais um duelo do Campeonato Brasileiro Série B. 🖤🤍



🫵 Confira a abertura do seu plano e confirme em https://t.co/4g3pcHZXnA#CearáSC #SócioVozão pic.twitter.com/nbgIUbotzC — Sócio Vozão 🏆🏆🏆 (@sociovozao) June 14, 2024