Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa; veja imagens

O Ceará lançou nesta segunda-feira (6) sua nova camisa em alusão à campanha Outubro Rosa, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação tem como tema “Mulheres que carregam sua história de superação em novas versões”. Os preços que variam entre R$ 289,90 e R$ 309,90.

O modelo é predominantemente rosa, com detalhes em preto e branco na gola e nas mangas, em referência ao movimento internacional de combate à doença. A camisa já está disponível para compra nas lojas oficiais do clube e no site vozao.com.br. Sócio-torcedores têm 15% de desconto na aquisição do produto.

O Vozão volta a campo no dia 15 de outubro, quarta-feira, quando enfrenta o Sport. O duelo será na Ilha do Retiro, a partir das 20h (de Brasília). As equipes se enfrentam na 28ª rodada do Brasileiro.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa. Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Legenda: Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa. Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Legenda: Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa. Foto: Stephan Eilert/Ceará SC