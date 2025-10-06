Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa; veja imagens

Equipe enfrenta o Sport na próxima rodada do Brasileiro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa.
Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ceará lançou nesta segunda-feira (6) sua nova camisa em alusão à campanha Outubro Rosa, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação tem como tema “Mulheres que carregam sua história de superação em novas versões”. Os preços que variam entre R$ 289,90 e R$ 309,90.

O modelo é predominantemente rosa, com detalhes em preto e branco na gola e nas mangas, em referência ao movimento internacional de combate à doença. A camisa já está disponível para compra nas lojas oficiais do clube e no site vozao.com.br. Sócio-torcedores têm 15% de desconto na aquisição do produto.

O Vozão volta a campo no dia 15 de outubro, quarta-feira, quando enfrenta o Sport. O duelo será na Ilha do Retiro, a partir das 20h (de Brasília). As equipes se enfrentam na 28ª rodada do Brasileiro.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa.
Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Legenda: Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa.
Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

camisa
Legenda: Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa.
Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Veja também

teaser image
Jogada

Chances de Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento do Ceará após a 27ª rodada da Série A

teaser image
Jogada

Ceará libera check-in para duelo contra o Botafogo; veja cronograma

Assuntos Relacionados

Jogada

Pedro Henrique é o jogador do Ceará que precisa de menos minutos para marcar gols na Série A

Atacante marcou 3 gols nos últimos 5 jogos pelo Vovô no Brasileirão

Vladimir Marques Há 25 minutos

Jogada

Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa; veja imagens

Equipe enfrenta o Sport na próxima rodada do Brasileiro

Redação Há 51 minutos
foto

Jogada

Fortaleza lança camisa em apoio ao Outubro Rosa com renda revertida para ações sociais

Tricolor do Pici volta a campo diante do Vasco

Redação Há 1 hora
torcedores

Jogada

Ceará libera check-in para duelo contra o Botafogo; veja cronograma

Equipes se enfrentam na Arena Castelão

Redação Há 1 hora

Jogada

Ceará conquista vice-campeonato na Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina

Equipe cearense encerra campanha com vitória por 5 a 4 sobre Alagoas e se consolida como destaque da competição disputada em João Pessoa

Redação 06 de Outubro de 2025

Jogada

Tudo sobre o Mr. Olympia 2025: programação oficial, categorias e detalhes do evento

A cidade de Las Vegas, nos EUA, recebe o evento entre os dias 9 e 12 de outubro

Redação 06 de Outubro de 2025