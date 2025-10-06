Ceará libera check-in para duelo contra o Botafogo; veja cronograma
Equipes se enfrentam na Arena Castelão
O Ceará liberou, nesta segunda-feira (6), o check-in para o duelo contra o Botafogo. As equipes se enfrenta na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão.
Os sócios-torcedores podem acessar a plataforma Sócio Vozão ou o aplicativo Ceará SC App para confirmar presença.
O Ceará está na 10ª rodada da competição, com 34 pontos somados. Já o Botafogo é quarto na tabela, com 43 pontos. Antes, o Vovô enfrenta o Sport enquanto o Botafogo recebe o Flamengo.
VEJA CRONOGRAMA
Segunda-feira (6)
- 16h - Vovô de Ouro
- 18h - O Mais Querido
- 20h - Campeão da Popularidade
Terça-feira (7)
- 10h - Consulado Alvinegro e Time do Povo
