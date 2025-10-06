Diário do Nordeste
Chances de Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento do Ceará após a 27ª rodada da Série A

Probabilidade foi atualizada depois do Vovô vencer o Santos na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 13:01)
Jogada
Legenda: Lucas Mugni durante Ceará x Santos na Série A do Brasileirão
Foto: Kid Júnior/SVM

A vitória do Ceará sobre o Santos no último domingo (5) fez o Vovô subir para a décima colocação na tabela da Série A do Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu está com 34 pontos em 26 rodadas, ocupando a primeira posição da tabela.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Ceará confirmar uma vaga na Libertadores, na Sul-Americana e de ser rebaixado para a Série B.

INFOBOLA

  • Libertadores (G-6): 6%
  • Rebaixamento: 2%
  • Sul-Americana: não consta

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

GE

  • Libertadores (G-6): 4,19%
  • Rebaixamento: 1,7%
  • Sul-Americana: não consta

As projeções são baseadas no modelo de "Expectativa de Gols" (xG), que utiliza dados de 4.759 jogos dos Brasileirões desde 2013 para calcular a probabilidade de cada finalização virar gol, considerando diversas variáveis, de acordo com matéria publicada no ge.

UFMG

  • Libertadores (G-8): 6,4%
  • Rebaixamento: 2,3%
  • Sul-Americana: 62,1%

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.

