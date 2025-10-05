Rodada perfeita faz Ceará sonhar mais alto e dá esperança ao Fortaleza

A 27ª rodada da Série A foi perfeita para o futebol cearense. Ceará e Fortaleza venceram seus jogos, com o Vozão sonhando mais alto e o Leão com mais esperança para sair do Z4, restando 12 jogos para os dois.

Leão respira

Mais cedo, contra o Juventude, o Fortaleza virou um jogo que parecia improvável pelo cenário do 1º tempo, e se aproximou de sair do Z4, reduzindo a distância para apenas 4 pontos.

O Leão tomou um gol cedo, teve um pênalti marcado, após a defesa de Breno, voltou vivo para 2ª etapa. E virou o jogo para 2x1, com gols de Mancuso e Bareiro. Foi a 1ª vitória fora de casa do Fortaleza na Série A.

Pra um time que estava em frangalhos após a derrota para o São Paulo no Castelão, a vitória contra o Juventude é redentora e dá um ãnimo pelo objetivo.

Agora, o Tricolor de Aço chegou aos 24 pontos, estando apenas 4 do 16º colocado, o Santos.

O Leão foi beneficiado pela derrota do Vitória para o Vasco por 4x3, e a do Santos para o Ceará, por 3x0. O Atlético Mineiro também perdeu - 3x0 para o Fluminense - e com 29, também está na alça de mira do Leão.

Na rodada que vem, dia 15, o Leão recebe o Vasco.

Vozão sonha alto

O Vovô conquistou uma vitória categórica diante do Santos, por 3x0 no Castelão, e voltou ao G10 da Série A. O resultado confirma o campeonato sólido e seguro do Ceará, que com 34 pontos, abriu 9 para o Z4 e mais que isso, passa a sonhar mais alto.

O time está 4 pontos do G8, colocação que pode dar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Se virar G9 - brasileiros teriam que ganhar Libertadores e Sula - e o campeão da copa do brasil estar no G8 - a diferença cai pra 2 pontos.

O Vovô pode sonhar porque é consistente e na rodada que vem, joga fora de casa contra o lanterna Sport, no dia 15.