Ceará intensifica preparação para enfrentar o Internacional na Arena Castelão

O Ceará segue a preparação para o duelo contra o Internacional. A equipe realizou mais um treinamento nesta quinta-feira (13), em Porangabuçu. Sob comando do técnico Léo Condé, o grupo participou de um trabalho técnico com foco no compromisso pela Série A.

Com todos os atletas à disposição, o treinador comandou as atividades que duraram pouco mais de uma hora e meia. O grupo terá novas atividades nesta sexta e sábado, em Carlos de Alencar Pinto.

Depois de vencer o Corinthians, o Alvinegro praticamente encaminhou a permanência na Série A. Agora, vai em busca de selar os 45 pontos na competição diante do Inter. Mais de 30 mil pessoas já confirmaram presença no jogo, que será realizado dia 20 de novembro, na Arena Castelão.