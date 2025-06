Ceará feminino tem semana de treinamentos com foco em duelo decisivo contra o Atlético-PI

O Ceará segue a preparação para o duelo da volta das quartas de final da Série A3 do Brasileiro feminino. A equipe volta a campo no domingo (15), quando enfrenta o Atlético Piauiense fora de casa. No primeiro confronto, as equipes ficaram no empate de 2 a 2. O elenco se reapresentou nesta segunda (9) e tem calendário cheio durante a semana.

As atletas participaram de atividades na academia sob comando do setor de preparação física. A primeira atividade com bola da semana será realizada nesta terça, sob comando do técnico Erivelton Viana.

O grupo viaja na sexta-feira. Até lá, as jogadoras farão mais três treinos de preparação. O treino de apronto será realizado no sábado, já em solo piauiense, no Centro de Educação Profissional da Polícia Militar do Piauí (CEFAP-PMPI).

As equipes se enfrentam no Estádio Albertão, em Teresina (PI). Quem vencer a partida, garante vaga na semifinal e sobe para a segunda divisão do futebol nacional. Caso o confronto termine empatado, a disputa será nos pênaltis.

VEJA CRONOGRAMA: