Ceará exibe mosaico sobre o Setembro Amarelo no Castelão

O Ceará realizou uma série de ações alusivas ao Setembro Amarelo neste sábado (20), durante a partida contra o Bahia, na Série A do Brasileirão. As medidas fazem parte de campanha de conscientização e prevenção ao suicídio.

Nas arquibancadas da Arena Castelão, foi exibido um mosaico com cartões com frases de incentivo à vida. “Este é o alerta mais importante: sua vida importa! Viver é sempre a melhor escolha”, dizia o mosaico principal exibido no Castelão.

Em seus perfis nas redes sociais, o clube postou uma arte de escalação com a ausência da foto de alguns jogadores, com a mensagem de que “dentro de campo ou fora dele, toda ausência é sentida”.

Ceará e Bahia jogam na Arena Castelão pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. Há a expectativa de um bom público, com o Vovô confirmando mais de 20 mil torcedores garantidos alguns dias antes do confronto.