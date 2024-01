Ceará encaminha contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia

O Ceará encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia. O jogador, que pertence ao Bahia, não se apresentou no CT Evaristo de Macedo, no último sábado (6) e deve estar de saída para o Alvinegro. Em 2023, o jogador fez 28 jogos e deu uma assistência. Informação inicial de Caio Leony e confirmada pelo repórter André Almeida, do Sistema Verdes Mares.

Altos e baixos no Bahia

Formado no Jacuipense e também com passagem pela base do Bahia, Matheus Bahia chegou ao time profissional em 2020 e chegou a despertar interesse de equipes da Europa, como o Porto, em 2021.

Mas ele terminou a temporada 2021 em baixa pelo clube, com o rebaixamento para a Série B. No início de 2022, renovou seu contrato por 4 anos, mas foi reserva em grande parte de 2023.