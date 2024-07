Ceará deve receber cerca de 60 mil euros com venda de Charles ao Corinthians; entenda cálculo

O Ceará monitora a possível compra do volante Charles pelo Corinthians, que deve ocorrer na janela de transferências que abre nesta quarta-feira (10). O Vovô possui 15% de mais-valia sobre a venda do atleta, que passou por Porangabuçu em 2020.

Segundo informação do jornalista Venê Casagrande. O Timão vai investir 1,3 milhão de euros, cerca de R$7,6 milhões, na aquisição do jogador, que hoje joga no Midtjylland-DIN. Dessa forma, o Ceará deve receber aproximadamente R$350 mil pelo direito de mais-valia que possui.

Entenda o cálculo

A fatia a qual o Ceará tem direito é explicada da seguinte maneira: quando vendeu Charles ao clube dinamarquês, o Vovô acordou que em uma venda futura ficaria com 15% do lucro que o Midtjylland obtivesse. A porcentagem do Alvinegro, portanto, incide na diferença entre o valor pelo qual o clube da Dinamarca comprou o atleta pela quantia que vai vendê-lo agora.

Legenda: Charles pelo Midtjylland, da Dinamarca Foto: divulgação / FC Midtjylland

Charles foi comprado pelos dinamarqueses por 900 mil euros e deve ser vendido por 1,3 milhões de euros, o que dá uma diferença de 400 mil euros. É sobre este último valor que o Alvinegro teria direito a receber o correspondente a 15%, que significa aproximadamente R$350 mil.

Ainda segundo o jornalista Venê Casagrande, o valor será parcelado em três vezes. A primeira parcela sendo efetuada após o fechamento do acordo, a segunda em janeiro do próximo ano e a última em julho.