Ceará deve emprestar novamente o zagueiro Gabriel Lacerda após período no futebol australiano

O Ceará deve emprestar mais uma vez o zagueiro Gabriel Lacerda, conforme apuração do Diário do Nordeste. O jogador de 24 anos retornará ao Vovô no fim do mês de junho, após período emprestado no Sydney, na Austrália, mas não deve ser aproveitado no elenco.

O Diário do Nordeste apurou que o Ceará aguarda o término do contrato de empréstimo de Lacerda com o Sydney, em 30 de junho, e que não tem pressa para definir a situação do jogador. O clube analisa cenários, mas considera como provável um novo empréstimo.

Legenda: Gabriel Lacerda com a camisa do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

O Sydney informou publicamente em maio que Lacerda retornaria ao Ceará após o empréstimo, o que pegou dirigentes do Vovô de surpresa, já que o Sydney não informou ao clube cearense que não optaria por exercer a opção de compra prevista no contrato.

Gabriel Lacerda tem contrato com o Ceará até o final da temporada 2025. Com a camisa do Sydney, foram 26 jogos disputados. Pelo Ceará, são cinco temporadas na equipe profissional, com mais de 100 partidas.