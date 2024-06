Ceará tem segundo melhor ataque da Série B de 2024; veja números

O Ceará vem quebrando marcas nesta edição da Série B. O Alvinegro de Porangabussu conseguiu, ao final da última rodada, terminar entre os 4 melhores colocados da competição pela primeira vez desde o retorno a Série B, em 2023. Esta colocação na tabela só foi possível graças ao bom desempenho do ataque do Vovô, que vem sendo um dos destaques da atual edição da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o ataque do Vovô é o segundo melhor da competição, com treze gols marcados em oito jogos. Estes tentos estão diretamente ligados a atual posição do Alvinegro na tabela, já que o Ceará está na frente do América-MG por ter um soldo de gols maior que o time mineiro.

MELHORES ATAQUES DA SÉRIE B 2024

Santos e Goiás | 16 gols Ceará | 13 gols América-MG | 12 gols Sport e Mirassol | 11 gols Ponte Preta | 10 gols

Somando treze gols em oito jogos, o time de Vagner Mancini balançou a rede em sete das oito partidas disputadas. A média atual aproximada do Vovô é de 1,6 gol por partida. Tendo sofrido oito gols, o time apresenta um saldo positivo de cinco gols.

DESEMPENHO DO CEARÁ NA SÉRIE B 2024

Ceará 1-1 Goiás

1-1 Goiás Mirassol 3-2 Ceará

Ceará 2-2 CRB

2-2 CRB Novorizontino 0-3 Ceará

Ceará 2-1 Amazonas

2-1 Amazonas Operário-PR 0-0 Ceará

Ceará 2-1 Chapecoense

2-1 Chapecoense Ceará 1-0 Coritiba

O Ceará ocupa atualmente o quarto lugar da Série B, somando quinze pontos em oito jogos, com quatro vitórias, três empates e uma derrota. Na próxima rodada, a equipe cearense enfrenta o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro, em Goiás.