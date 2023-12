Ceará confirma renovação de Luiz Otávio, que deve passa por cirurgia após grave lesão

O Ceará irá renovar o contrato do zagueiro Luiz Otávio, após ser constatada uma grave lesão no joelho do jogador, que deve passar por uma cirurgia. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol Haroldo Martins, em entrevista ao Jogada 1º Tempo.

“Ele tem uma situação clínica, de um problema que foi constatado no final da temporada, uma questão no joelho (menisco, ligamentar), possivelmente cirúrgica, não se sabe a extensão da recuperação, quatro, seis ou oito meses... O clube vai renovar o contrato para que possa ter o tratamento, a recuperação”, disse Haroldo.

Legenda: Luiz Otávio comemora gol pelo Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

Na entrevista, o diretor de futebol chegou a afirmar que Luiz Otávio teria “segurado a lesão grave durante todo o ano”. O zagueiro de 35 anos disputou 30 partidas ao longo da temporada 2023, sua temporada com menos jogos desde que chegou ao Vovô.

“Ele terá toda a assistência durante esse período”, completou o dirigente. Ainda não há confirmação de quando será feito o procedimento cirúrgico.

