Ceará anuncia treino aberto nesta sexta antes de jogo contra o Cruzeiro; veja horário

O Ceará anunciou que fará um treino aberto à torcida nesta sexta-feira (28), véspera do jogo contra o Cruzeiro. Os torcedores terão acesso liberado a Porangabuçu a partir das 17h50, para acompanhar o treino de apronto do time alvinegro.

“Hoje é dia da Nação Alvinegra lotar a Sede do Vozão! A partir das 17h50, vamos estar juntos e apoiar nossos atletas nessa reta final”, disse o clube em seu perfil oficial nas redes sociais. Há também mobilização de torcidas organizadas nas redes sociais.

O jogo contra o Cruzeiro é considerado muito importante para o Ceará, pois pode marcar a permanência do clube na Série A do Brasileirão. Para isso, o Vovô precisa vencer e torcer por dois tropeços de rivais pela permanência nesta rodada (Vitória, Santos ou Fortaleza).

O Ceará atualmente está na 14ª colocação na tabela de classificação, somando 42 pontos em 35 jogos disputados. A distância para a zona de rebaixamento é atualmente de quatro pontos, com o Santos, primeiro time do Z-4, somando 38 pontos.