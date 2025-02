Ceará anuncia renovação com Richard até 2026

O goleiro Richard segue no Ceará até 2026. O clube anunciou a renovação do contrato do jogador nesta quinta-feira (13). Defendendo o Alvinegro desde 2019, o defensor já vestiu a camisa do Vovô em 150 partidas. O atleta, fundamental nas conquistas da Copa do Nordeste (2020 e 2023) e do Cearense (2014), comemorou o acerto.

"Estou muito feliz com a renovação. O Ceará se tornou minha casa e sou muito feliz no Vozão. É uma honra para mim vestir essa camisa. Acredito que tenho uma história muito linda construída aqui. Sou grato a Deus, à minha família, ao presidente João Paulo e ao torcedor, que tem me dado muito apoio nesse meu período de recuperação. Espero voltar e continuar ajudando o Ceará nos objetivos que traçamos", afirmou o atleta ao site do clube.

Richard não atua desde setembro de 2024, quando sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. O atleta está em processo de reabilitação no Centro de Saúde e Performance do clube. Além disso, tem realizado trabalhos de força e atividades isoladas de campo.

"Nunca é bom estar fora de campo. É um momento muito doloroso para qualquer atleta. Mas gostaria de ressaltar a qualidade dos profissionais do nosso departamento médico e de fisioterapia. Às vezes, tratamos em até três turnos para recuperar o mais rápido possível. Meu agradecimento também se estende a esses heróis fora de campo”, completou.

O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), em jogo da quinta rodada da Copa do Nordeste. O time comandado por Léo Condé enfrenta o Sergipe.