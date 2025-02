Léo Condé avalia empate do Ceará e busca por camisa 9: ‘nome que possa agregar’

O Ceará empatou em 1 a 1 com o Confiança-SE, nesta quarta-feira (12), na Arena Castelão, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025. O time alvinegro saiu atrás com gol de Luiz Otávio e empatou com Aylon na volta do intervalo. Em coletiva, o técnico Léo Condé avaliou o desempenho da equipe e ressaltou que o desempenho abaixo no 1º tempo impactou no resultado.

"Realmente a gente conseguiu mais uma vez fazer um jogo forte, criando muitas situações de gol, principalmente no 2º tempo. A gente pecou no 1º tempo, quando teve volume de jogo, a posse de bola, mas aceitou muito a marcação do Confiança, se movimentou pouco, jogadas que poderíamos simplificar mais, e isso foi dando confiança ao adversário, até que acertaram o chute, desviou, mas eu estava torcendo para terminar o 1º tempo no 0 a 0. Depois fizemos os ajustes necessários em termos de cobrar uma postura melhor, posicionamento, como foi no 2º tempo. Voltamos muito fortes, empatamos, poderia ter até virado [...] Foi tudo muito rápido, o goleiro fez três milagres, bola do Aylon salva na linha, chute na trave, mas isso é futebol. Foi um jogo que a gente criou muito". Léo Condé Técnico do Ceará

Para a temporada de 2025, o Vovô já anunciou 16 contratações e intensificou a renovação do elenco com foco na Série A do Brasileiro. Apesar disso, ainda busca um centroavante no mercado. Léo Condé reforçou a necessidade de um camisa 9, apesar de acreditar nas opções atuais do elenco.

"O Aylon fez essa função (de centroavante) no ano passado, no histórico dele, atuava mais de ponta e meia, mas está se adaptando bem, tem essa facilidade. O Pedro (Henrique), em alguns momentos no Inter, também atuou de centroavante, foi até artilheiro do Campeonato Gaúcho, então a gente dá um pouco de liberdade para os dois rodaram ali, mas o clube está atento ao mercado, procurando ter um nome que possa agregar e, com certeza, estamos atentos ao mercado e esperamos algum atleta com essa característica também. Dentro do que estamos produzindo de situação de gol, com certeza tendo um jogador com essa característica, a tendência é aproveitar melhor essas oportunidades, mas também lembrar que o Aylon fez muitos gols ano passado, o Pedro também (em 2025), o Recalde já atuou na função, e tem o garoto da base, o Guilherme, que em algum momento vamos aproveitar”, destacou.

Com o resultado, o Ceará chega aos quatro pontos e assume a 3ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste. O próximo compromisso, no entanto, é pela Copa do Brasil. Em jogo único, encara o Sergipe na próxima quarta-feira (19), às 19h, no estádio Arena Batistão, em Aracaju, pela 1ª fase.