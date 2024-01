Ceará anuncia meia Bruninho como novo reforço para 2024; veja perfil do jogador

Bruninho é o novo reforço do Ceará para a temporada de 2024. O meia, que pertence ao Atlético-MG, estava no Guarani na última temporada e assinou pré-contrato com o Alvinegro. O anúncio foi feito pelo clube na manhã desta sexta-feira (12). O atleta chega por empréstimo até o final do ano.

É o quarto reforço do Alvinegro na posição. Além dele, já foram anunciados Lucas Mugni, Jorge Recalde e Lourenço. O jogador de 23 anos fez 45 jogos, marcou 10 gols e deu cinco assistências na última temporada. Ele atuou em jogos do Campeonato Paulista e na Série B do Brasileiro. O atleta pertence ao Atlético e teve contrato renovado com o clube mineiro para poder ser emprestado. O vínculo foi ampliado até o fim de 2026.

Ao todo, o Ceará já fez 12 contratações para a temporada e anunciou 11. O zagueiro Ramon Menezes já treina com a equipe, mas por questões burocráticas ainda não teve o vínculo anunciado.

O Ceará estreia na temporada no dia 21 de janeiro, domingo, a partir das 17h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Presidente Vargas, válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense.

Legenda: Meia Bruninho é anunciado como novo reforço do Ceará. Foto: Divulgação/Ceará SC

FICHA TÉCNICA

Bruno Roberto Pereira da Silva (Bruninho)

Posição: Meio-campista

Idade: 23 anos

Naturalidade: Belo Horizonte/MG

Clubes onde passou: Atlético/MG, Sport/PE, Confiança/SE, Juventude/RS, CRB/AL, Guarani/SP e Ceará.