Ceará anuncia a contratação do meia-atacante Jorge Recalde; veja perfil do atleta

O Ceará anunciou, na manhã desta segunda-feira (1), a contratação do meia-atacante paraguaio Jorge Recalde. O atleta de 31 anos chega ao Vovô após rescindir com o Newell's Old Boys, da Argentina, clube pelo qual fez 46 jogos e marcou oito gols, além de conceder três assistências na temporada 2023.

O contrato de Recalde com o Alvinegro de Porangabuçu terá duração de dois anos, indo até o fim de 2025. Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, o jogador chega para ser o responsável pela "função de camisa 10 do Vozão" e terá a missão de entregar um bom desempenho em um setor que deixou a desejar durante 2023.

Para assinar com o time da capital cearense, o meia recebeu uma proposta, nas palavras de seu representante, Régis Marques, "incrivelmente boa". O acerto com o meia paraguaio faz parte de uma nova política de contratações implementada pela diretoria alvinegra, que se iniciou após mudanças no departamento de futebol do clube.

CARREIRA

Com 31 anos, Recalde tem passagem marcante pelo Libertad, clube pelo qual foi revelado e vestiu a camisa por oito temporadas, somando mais de 200 partidas e 48 gols marcados.

No Paraguai, o meia-atacante também vestiu a camisa do tradicional Olimpia por três anos, realizando 104 partidas e marcando 33 gols. Com passagem pela seleção de seu país, o atleta acumula oito títulos em sua carreira.

Em 2023, ele entrou em campo em 46 oportunidades com a camisa do Newell’s Old Boys. Ao todo, foram oito gols marcados e três assistências concedidas. Recalde é considerado um jogador versátil e que se adapta em diversas funções no setor de ataque, como meia-atacante, sua posição de origem, atacante pelos lados e centroavante.

FICHA TÉCNICA:

Nome : Jorge Recalde

: Jorge Recalde Idade : 31 anos

: 31 anos Posição : Meia-atacante

: Meia-atacante Local de nascimento : Assunção-PAR

: Assunção-PAR Clubes: Libertad-PAR; Olímpia-PAR; Newell´s Old Boys-ARG e Ceará