Jorge Recalde rescinde com o Newell’s Old Boys e fica livre para assinar com o Ceará

O tão aguardado camisa 10 esperado pelo torcedor do Ceará está cada vez mais próximo de Porangabuçu. Nesta sexta-feira (29), o meia Jorge Recalde rescindiu o seu contrato com o Newell’s Old Boys e ficou livre para assinar com o Vovô. A rescisão do vínculo que iria até o fim de 2024 foi feita em comum acordo e divulgada nas redes sociais do time argentino.

Com isso, o Alvinegro pode anunciar a contratação do meia-atacante a qualquer momento, já que o seu representante, Régis Marques, disse que a proposta do Vovô foi incrivelmente boa e deve fazer com que o atleta se junte ao plantel do clube cearense.

CARREIRA

Com 31 anos, Recalde tem passagem marcante pelo Libertad, clube pelo qual foi revelado e vestiu a camisa por oito temporadas, somando mais de 200 partidas e 48 gols marcados. No Paraguai, o meia-atacante também vestiu a camisa do tradicional Olimpia por três anos, realizando 104 partidas e marcando 33 gols.

Em 2023, ele entrou em campo em 46 oportunidades com a camisa do Newell’s Old Boys. Ao todo, foram oito gols marcados e três assistências concedidas.