Ceará encaminha contratação de Jorge Recalde, meia-atacante do Newell's Old Boys

O Ceará está próximo de anunciar mais uma contratação para 2024. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô tem acerto encaminhado com o meia-atacante Jorge Recalde, do Newell´s Old Boys, onde jogou 46 partidas e marcou oito gols e seis assistências nesta temporada.

O camisa 28 do time argentino tem contrato até dezembro de 2024. De acordo com o jornalista Wilson González Bronce, da rádio ABC Cardinal, do Paraguai, o Ceará deve assumir a dívida que o atual clube tem com o jogador paraguaio, para que as partes possam fechar um acordo até 2025.

Com 31 anos, o paraguaio tem passagem marcante pelo Libertad-PAR (onde começou a carreira, em 2012), vestindo a camisa do clube por oito temporadas, somando mais de 200 partidas e 48 tentos.

Em recente declaração, o representante do jogador, Régis Marques, disse que a proposta do Vovô foi incrivelmente boa. Jorge “Pollo”, como é conhecido, chega para atuar como meia, fazendo a função de camisa 10 do alvinegro. Assim, sua chegada não anula a contratação de um outro atacante "camisa 9" por parte do Ceará, que segue no mercado em busca de um reforço para esta posição.

Ficha técnica

Nome: Jorge Recalde

Posição: Meia-atacante

Naturalidade: Assunção-PAR

Clubes: Libertad-PAR; Olímpia-PAR; Newell´s Old Boys-AR