Boiadeiro reencontra o Ceará como técnico do Tirol no Campeonato Cearense

O Ceará enfrenta o Tirol nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Estádio Presidente Vargas. O duelo, válido pela quinta e última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense, marca o reencontro do Alvinegro com o ex-jogador Boiadeiro, técnico do Sub-20 da Coruja. Ele vai estar à frente da equipe apesar de o clube ter anunciado Aílton Silva como novo técnico .

A expectativa de enfrentar o Ceará é muito boa, ainda mais pela minha história como jogador e ídolo do clube. Agora, do outro lado, como treinador e na minha estreia no profissional. Não esperava ser tão rápido, dessa forma. Estou coma expectativa de reencontrar a torcida e muito feliz pela oportunidade que o Tirol está me dando, mesmo como interino, de ser ídolo e enfrentar uma equipe que eu tenho carinho que é o Ceará. Boiadeiro Treinador do Tirol e ex-jogador do Ceará

Ex-jogador do Alvinegro, ele é treinador do sub-20 da equipe do Pirambu e vai assumir o desafio. O Tirol, inclusive, deve ter alguns garotos da base na equipe, preservando os zagueiros Igor Ribeiro e Jairo e o volante César Sampaio. A equipe é a última do Grupo B do estadual, com apenas um ponto somado, e já foca no quadrangular do rebaixamento.

Boiadeiro é natural do Rio de Janeiro e foi jogador revelado no Madureira . Pelo Vovô, teve duas passagens (2009 e 2010-2011 ) , conquistou o acesso à Série A (2009) e venceu um Campeonato Cearense (2011).

Em 2013, o lateral teve mais uma passagem pelo futebol cearense. Dessa vez, vestindo a camisa do Fortaleza. Depois que aposentou, chegou a retornar ao Ceará como auxiliar técnico de Erivelton, também ex-jogador do clube, quando foi Campeão Brasileiro feminino no ano de 2022.

Legenda: Boiadeiro e Erivélton, ex-jogadores do Vovô, foram campeões do Campeonato Brasileiro Feminino A2 pelo Ceará Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC

*Sob supervisão de Crisneive Silveira