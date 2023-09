Ceará amplia vínculo com Gabriel Lacerda para executar empréstimo

O novo contrato do zagueiro Gabriel Lacerda com o Ceará foi homologado no BID da CBF nesta segunda-feira (11). O atleta agora possui vínculo com o Vovô até o final de 2025.

A ampliação do contrato, que anteriormente ia até o fim de 2024, aconteceu para que Lacerda seja emprestado ao Sydney FC, da Austrália. O defensor deverá ficar no clube da Oceania por dez meses e ao fim do período poderá ser comprado por um valor fixado no documento de empréstimo.

Além da prorrogação de contrato, o Ceará alterou o salário pago ao atleta. Em janeiro, se quiser, o Vovô pode pedir Gabriel Lacerda de volta sem nenhum ônus. O jogador já foi liberado desde o fim da semana passada e estava em São Paulo, com a família, esperando os ajustes finais do empréstimo para viajar para a Austrália.

Lacerda tem 24 anos e na atual temporada jogou 21 partidas, tendo sido autor de uma assistência. Ele perdeu espaço na zaga do Alvinegro e não atua há dez rodadas da Série B do Brasileiro. O Ceará é dono de 70% dos direitos econômicos dele. O jogador tem o restante (30%).