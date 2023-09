Ceará não perde em casa há três meses e cresce de desempenho como mandante

Vivendo bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro e se aproximando do G-4, o Ceará tem no fato de jogar diante do seu torcedor um de seus principais trunfos na luta por conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. A equipe não perde em casa há três meses.

A última derrota como mandante aconteceu ainda na 12ª rodada da Série B 2023, disputada no dia 10 de junho, quando o Vovô perdeu por 3 a 1 para o CRB, na Arena Castelão. Desde então, foram oito jogos em casa, com cinco vitórias e três empates.

SEQUÊNCIA INVICTA COMO MANDANTE

Ceará 0 x 0 Avaí | 28 de junho

Ceará 3 x 0 Botafogo-SP | 7 de julho

Ceará 1 x 0 Vila Nova | 19 de julho

Ceará 1 x 1 Ituano | 28 de julho

Ceará 1 x 0 ABC | 6 de agosto

Ceará 1 x 1 Ponte Preta | 20 de agosto

Ceará 1 x 0 Criciúma | 2 de setembro

Ceará 3 x 1 Londrina | 6 de setembro

Legenda: Ceará e Criciúma se enfrentam nesse sábado Foto: Thiago Gadelha/SVM

No período, o Ceará marcou 11 gols como mandante e sofreu apenas três. Dos 24 pontos em disputa, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou 18, resultando em um aproveitamento de 75%. Dos oito jogos, mandou sete no Castelão e um no Presidente Vargas (PV).

O bom desempenho diante do seu torcedor fez o Ceará saltar na classificação dos melhores mandantes da Série B. O Vovô ocupa agora a sétima colocação neste quesito, com 24 pontos conquistados em 14 partidas dentro de casa.

Na classificação geral, o time comandado pelo treinador Vagner Mancini ocupa atualmente a oitava colocação, com 41 pontos em 27 rodadas. A distância para o G-4 é de quatro pontos. Na próxima rodada, o time encara o Novorizontino fora de casa, no próximo dia 18.