Paulo Victor tem lesão no joelho e desfalca o Ceará por até 60 dias; veja detalhes

O Ceará divulgou boletim médico nesta sexta-feira (8), confirmando lesão do lateral esquerdo Paulo Victor. Exames apontaram uma lesão parcial extensa do ligamento colateral medial do joelho esquerdo que devem deixar o atleta afastado dos gramados entre 45 a 60 dias.

O jogador se lesionou na partida da última quarta-feira contra o Londrina, no Presidente Vargas, aos 14 minutos do 1º tempo. Ao sair do campo, ele deixou o gramado chorando..

Se a previsão de 60 dias se confirmar, Paulo Victor deve retornar apenas nas 3 rodadas finais da Série B.

Quem joga?

Para seu lugar para reposição imediata, o Ceará conta com o lateral esquerdo Danilo Barcelos. William Formiga está ainda em processo de fisioterapia, tratando um estiramento no músculo adutor da coxa direita.

Vale lembrar que David Ricardo já foi utilizado nas laterais de campo. Vagner Mancini deve ter tempo para pensar na peça de reposição, uma vez que, por conta da “data FIFA” o Ceará só volta a jogar no dia 23 de setembro, contra o Novorizontino, fora de casa.

*Sob supervisão de Vladimir Marques