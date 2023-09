Vagner Mancini aposta em Data Fifa para corrigir erros do Ceará: 'São ajustes'

Vagner Mancini tem dois jogos e duas vitórias no comando do Ceará na Série B do Brasileiro. Junto com o time, o novo técnico tem o desafio de buscar o acesso à elite do futebol. O técnico explicou que vai aproveitar a Data Fifa para corrigir erros no time. Após vencer o Londrina, no PV, o técnico fala sobre qual deve ser o trabalho com a equipe.

“Estamos felizes pelo início. Foram dois jogos em casa, duas vitórias, numa situação onde a gente dá uma encostada naquele bloco que está mais a frente em termos de pontos. Era muito importante atingirmos esses seis pontos”, disse Mancini em entrevista coletiva.

Sob comando de Mancini, o Alvinegro venceu o Criciúma e o Londrina. O próximo desafio será diante do Novorizontino, no dia 18 de setembro, às 21h (de Brasília) O técnico explica que o grupo passa por um processo de adaptação. A data Fifa será essencial para esse trabalho.

“E agora temos um espaço de 11 dias. (...) Acho importante a gente ajustar algumas coisas que, com esses cinco dias de treinamento, ainda não foram ajustadas. Nós fomos muito por aquilo que mostramos aos atletas. Mas ainda vejo falhas. Uma equipe que tem um pouco de dificuldade de marcar mais baixo, que se sente melhor marcando mais na frente. É o tipo de ajuste que só com tempo de treinamento a gente vai conseguir. Vejo uma equipe que ainda perde muito a bola num setor de campo onde nós deveríamos impulsionar mais a equipe na frente. Muitos erros de passe no setor de criação... São ajustes. Isso é normal. O time mudou o comportamento”, finalizou o técnico.