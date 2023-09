Com empréstimo encaminhado, Gabriel Lacerda é liberado pelo Ceará e viaja a São Paulo

Perto de acertar transferência para o Sydney FC, o zagueiro Gabriel Lacerda já foi liberado pela diretoria do Ceará e viajou para São Paulo para visitar a família. Ele aguarda a finalização do acordo entre o Vovô e o clube australiano para seguir para o novo clube.

O contrato de empréstimo será firmado entre os dois clubes nos próximos dias. Lacerda será emprestado por 10 meses ao Sydney FC, com opção de compra e valor fixado, mas o time cearense poderá solicitar o retorno do atleta em janeiro, se tiver interesse em contar com ele para a temporada 2024. O Ceará vai estender o vínculo dele até o fim de 2025 para executar o empréstimo.

Legenda: Gabriel Lacerda com a camisa do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

No Ceará desde 2019, o defensor tem 102 partidas jogadas com a camisa alvinegra, marcou quatro gols, todos em 2021, e foi o autor de três assistências. Na atual temporada, perdeu espaço no setor de zaga e não atua há quase dez rodadas da Série B do Brasileiro.

O Ceará é dono de 70% dos direitos econômicos de Gabriel Lacerda. O restante pertence ao próprio zagueiro, de 24 anos.