Em 'acordo de cavalheiros', Sport apresenta o atacante Negueba, acertado com o Ceará para 2024

Nesta sexta-feira (8), o Sport apresentou o atacante Edison Negueba para a sequência da temporada 2023. O jogador estava defendendo o Confiança na disputa da Série C, onde foi um dos destaques da campanha proletária. Porém, ele só ficará na Ilha do Retiro até o fim do ano, já que tem um pré-contrato assinado com o Ceará para o ano de 2024. De acordo com o executivo de futebol do Sport, Jorge Andrade, afirmou que a contratação do atleta foi um 'acordo de cavalheiros' entre as diretorias do Leão e do Vozão.

"Nós fizemos um acordo com o Confiança para ele fazer a rescisão do contrato, arcando com custos. O clube estaria sem calendário. E temos ótima relação com o Ceará. Conversamos dessa possibilidade e chegamos a um entendimento com esse pré-contrato que existia. Entrou num acordo de cavalheiros para ele vir", comentou.

Oficialmente apresentados: seja bem-vindos, Nathan e Edison Negueba! Estamos juntos! 👊 pic.twitter.com/YEtuofcYl4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 8, 2023

Ainda segundo o dirigente, Negueba o confidenciou que não seria utilizado por Vagner Mancini nesta reta final da Série B. O fato possibilitou o desenrolar da negociação com mais facilidade.

"Ele não ia entrar no quadro do Ceará neste momento. O futebol é dinâmico, mas o importante é que ele está aqui para ajudar, com muito foco no presente. Ele tem qualidade, as características que o Sport estava buscando e com certeza vai nos ajudar", afirmou.

Legenda: Atacante concedeu entrevista coletiva em sua apresentação oficial. Foto: Rafael Bandeira / Sport CR

Em suas primeiras palavras como atleta do Sport, Negueba ressaltou que aceitou o desafio de defender o Sport, já que iria ficar sem jogar até o fim do ano.

"Tenho contrato com Ceará, mas venho para ajudar o Sport. Pretendo fazer um bom campeonato. Eu iria ficar parado e aceitei o desafio de ajudar. Estou focado, muito focado, espero treinar muito para conquistar o meu espaço e ajudar o Sport a conquistar o nosso objetivo", disse.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, afirmou que, como o atleta estava livre no mercado poderia tomar qualquer decisão até o fim de 2023, já que o pré-contrato com o Ceará passará a valer no dia 1º de janeiro de 2024.

"O Edison Negueba tem pré-contrato com o Ceará com vínculo firmado a partir de 1º de janeiro de 2024. O atacante teria contrato com o Confiança até 30 de outubro de 2023. Qualquer medida de rescisão e eventual transferência é de responsabilidade do atleta, Confiança e clube interessado. O Ceará não tem e não poderia ter parte nenhuma nessa transação", ressaltou.

TEMPORADA 2023

Em 2023, Negueba foi o maior destaque do Confiança, anotando sete gols em 34 jogos. O atleta tem apenas 22 anos e se destaca pela velocidade e dribles, suas principais características. O atacante foi revelado pelo São Raimundo/AM, defendeu o Fast Clube/AM e passou pelo sub-23 do Fortaleza antes de chegar ao time sergipano para sua primeira passagem em 2022