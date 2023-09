No returno da Série B, Ceará marcou mais da metade dos gols nos primeiros 10 minutos dos jogos

No segundo turno do Brasileirão Série B, o Ceará faz uma campanha melhor que no começo da competição. O Vovô ocupa, na classificação do returno, o 5ª lugar com 13 pontos conquistados. Os números são do Departamento de Matemática da UFMG. Ao todo, são três vitórias, quatro empates e uma derrota. Desses, aproximadamente 55% dos gols marcados ocorreram nos primeiros 10 minutos de cada jogo.

Nos jogos do returno o Ceará marcou nove gols em oito jogos, e cinco deles foram marcados nos primeiros minutos de jogo. Saulo Mineiro, Erick (2x) e Chrystian Barletta (2x) balançaram as redes nas etapas iniciais das partidas. Na classificação do returno, o Ceará está atrás apenas de Guarani, que tem a melhor campanha, Atlético-GO, Juventude e CRB.

O próximo confronto do Ceará na Série B é contra o Novorizontino, em jogo válido pela 28ª rodada, às 21h (de Brasília), no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, em São Paulo. A equipe comandada por Vagner Mancini está em 8º, com 41 pontos.

