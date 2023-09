A volta do protagonista Erick é o trunfo do Ceará na briga pelo acesso à Série A; veja números

A volta da grande fase de Erick é o grande trunfo do Ceará na briga pelo acesso à Série A. Nos últimos três jogos pela Série B, o atacante participou de dois gols e três assistências, contribuindo com a ascensão na tabela. De anti-herói, o camisa 11 retoma o protagonismo em momento decisivo.

É fato: a atual temporada é a melhor da carreira. Ao todo, são 46 jogos, 17 gols e 14 assistências.

Erick nos últimos três jogos pelo Ceará

Tombense 2x2 Ceará: 1 gol + 1 assistência

Ceará 1x0 Criciúma: 1 assistência

Ceará 3x1 Londrina: 1 gol + 1 assistência

Legenda: Erick também é o líder de assistências do elenco do Ceará em 2023 Foto: Israel Simonton / Ceará

Os números são reflexo do apogeu, o que não impediu as críticas ou a cobrança. No momento de maior oscilação da equipe, com o pré-contrato firmado com o São Paulo para 2024, Erick foi questionado e vaiado na Arena Castelão. Por isso, o roteiro atual é de redenção.

No pior momento, o atleta de 25 anos se manteve focado e trabalhando em Porangabuçu. A chegada de Vagner Mancini e a nova formação - jogando pela esquerda - foram essenciais para o crescimento. Assim, se torna a melhor notícia do Vovô na briga pelo G-4, restando 11 jogos.

Após a pausa da Data Fifa, a expectativa também é de retorno de Saulo Mineiro do departamento médico. Deste modo, o ataque alvinegro poderia ser formado por Barletta, Erick e Saulo. Uma possibilidade diante dos testes de Mancini para achar o time ideal.

Atletas do Ceará no elenco com mais participações em gols

Erick: 31 (17 gols + 14 assistências) Guilherme Castilho: 12 (11 gols + 6 assistências) Janderson: 11 (5 gols + 6 assistências) Jean Carlos: 10 (6 gols + 4 assistências) David Ricardo: 4 (3 gols + 1 assistência)