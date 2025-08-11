Diário do Nordeste
Ceará ajusta detalhes para anunciar atacante Rodriguinho, do Cruzeiro

O atleta já está na capital cearense para se integrar ao elenco

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:54)
Jogada
Legenda: O atacante Rodriguinho será o novo reforço do Ceará na temporada de 2025
Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O Ceará aguarda detalhes burocráticos de documento para anunciar o atacante Rodriguinho, do Cruzeiro. O Diário do Nordeste apurou que o atleta já está na capital cearense para se integrar ao elenco alvinegro e ser oficializado como reforço para a sequência da Série A do Brasileiro.

Com 22 anos, o atleta atua pelos lados do campo e também como meia. Ambidestro, pode exercer mais de uma função no setor ofensivo e também é forte na bola parada - características que foram mapeadas pelo departamento de futebol para fechar a contratação.

Revelado pelo América-MG, sendo um destaque da Série B de 2024, chegou ao Cruzeiro na atual temporada, com contrato até o fim de 2027. Ao todo, foram apenas oito partidas no ano, perdendo espaço sob o comando do português Leonardo Jardim na Raposa.

Vale ressaltar que o Ceará já anunciou o volante Vinícius Zanocelo e o meia Vina. Além disso, tem negociações com os atacantes Paulo Baya, do Fluminense, e Lautaro Díaz, do Cruzeiro.

Ceará ajusta detalhes para anunciar atacante Rodriguinho, do Cruzeiro

O atleta já está na capital cearense para se integrar ao elenco

