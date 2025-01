Ceará acerta renovação de contrato com o lateral-direito Rafael Ramos

O lateral-direito Rafael Ramos irá permanecer no Ceará para a temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô tem negociações muito encaminhadas para contar com o português em definitivo, por duas temporadas, faltando apenas detalhes para a assinatura de contrato.

Rafael Ramos disputou a temporada 2024 emprestado pelo Corinthians ao Ceará. O contrato do jogador com o time paulista chegou ao fim em dezembro de 2024 e ele ficou livre no mercado, agora pertencendo ao Ceará em definitivo.

Legenda: Imagem do lateral direito do Ceará Rafael Ramos Foto: Gabriel Silva/CearaSC

O clube e o staff do jogador português de 29 anos definem apenas detalhes burocráticos para selar oficialmente o acordo.

Em 2024, Rafael Ramos disputou 31 partidas com a camisa do Ceará, somando um gol e duas assistências. Ele foi titular em boa parte da campanha de acesso do Vovô para a Série A do Brasileirão.