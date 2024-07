Ceará acerta contratação de lateral-esquerdo para compor elenco do time sub-20

Matheus Maycon, lateral-esquerdo, é o novo reforço do Ceará. O jogador de 19 anos pertence à Portuguesa e chega ao Vovô por empréstimo, sem custos, com opção de compra fixada para o final da temporada 2024. Ele atuará inicialmente no time sub-20.

O lateral-esquerdo disputou o Campeonato Paulista Sub-20 de 2024 com a camisa da Portuguesa e foi promovido à equipe profissional. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Matheus Maycon é considerado um lateral de características ofensivas.

A expectativa é que o jogador desembarque em Fortaleza (CE) na próxima quarta-feira (3) para se apresentar ao time sub-20 do Ceará. O Vovô ocupa atualmente a 11ª colocação do Brasileirão Sub-20. Nesta terça-feira (2), o time visita o Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ).